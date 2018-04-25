В Челябинске произошло нашествие рыжих тараканов

В городской канализации Ленинского района обнаружили тысячи тараканов.

Местные жители рассказали о нашествии насекомых активистам общественной организации «Гражданский патруль». По их словам, тучи тараканов каждую ночь выползают из канализационных люков на улице Гагарина.

Как пишут общественники в своей группе в соцсети «ВКонтакте», они срочно направили жалобу в региональное управление Роспотребнадзора. Есть опасение, что огромное количество таких насекомых может грозить эпидемией.

Видео: Гражданский патруль / vk.com

Рыжие тараканы, которых в народе называют «пруссаками», считаются одними из самых вредоносных и трудновыводимых. Они выносливы, активно размножаются, быстро адаптируются к новым условиям и могут переносить опасные инфекции.

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