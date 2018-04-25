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В Челябинске произошло нашествие рыжих тараканов
25.04.2018 г. 12:20
В городской канализации Ленинского района обнаружили тысячи тараканов.
Местные жители рассказали о нашествии насекомых активистам общественной организации «Гражданский патруль». По их словам, тучи тараканов каждую ночь выползают из канализационных люков на улице Гагарина.
Как пишут общественники в своей группе в соцсети «ВКонтакте», они срочно направили жалобу в региональное управление Роспотребнадзора. Есть опасение, что огромное количество таких насекомых может грозить эпидемией.
Видео: Гражданский патруль / vk.com
Рыжие тараканы, которых в народе называют «пруссаками», считаются одними из самых вредоносных и трудновыводимых. Они выносливы, активно размножаются, быстро адаптируются к новым условиям и могут переносить опасные инфекции.