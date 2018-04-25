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Площадь перед театром оперы и балета имени Глинки предложили переименовать
25.04.2018 г. 12:14
Фото с сайта cheladmin.ru
Общественники выступили с инициативой о переименовании площади Ярославского в Челябинске.
Представители организации «Гражданская инициатива» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что дать площади оперным театром новое название они предлагают в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Общественники считают, что нужно вернуть историческое наименование Христорождественская или назвать ее площадью Международного сотрудничества.
В июне 2017 года на территории перед театром появился символический «Сад ШОС и БРИКС». В церемонии открытия участие принимали губернатор Борис Дубровский и делегации дипломатов стран, которые входят в организации сотрудничества.
Фото с сайта cheladmin.ru
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