Площадь перед театром оперы и балета имени Глинки предложили переименовать

Фото с сайта cheladmin.ru

Общественники выступили с инициативой о переименовании площади Ярославского в Челябинске.

Представители организации «Гражданская инициатива» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что дать площади оперным театром новое название они предлагают в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Общественники считают, что нужно вернуть историческое наименование Христорождественская или назвать ее площадью Международного сотрудничества.

В июне 2017 года на территории перед театром появился символический «Сад ШОС и БРИКС». В церемонии открытия участие принимали губернатор Борис Дубровский и делегации дипломатов стран, которые входят в организации сотрудничества.

Фото с сайта cheladmin.ru

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