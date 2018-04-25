В майские праздники ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Челябинской области

Фото с сайта cheladmin.ru

Проезд для ветеранов Великой Отечественной войны в майские праздники будет бесплатным.

Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик. Бесплатный проезд для ветеранов будет введен с 5 до 11 мая. Чтобы воспользоваться льготой, нужно будет предъявить в билетной кассе ветеранское удостоверение, а сопровождающему — показать паспорт.

Как сообщили в пресс-службе миндортранса, инициативу поддержали все автотранспортные предприятия и автовокзалы области.

Фото с сайта cheladmin.ru

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