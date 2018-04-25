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На Южном Урале пьяный мужчина выбросил собаку с шестого этажа
25.04.2018 г. 12:00
Фото: Юлия Куркина / vk.com/zoocity_m
В Магнитогорске стаффордширский терьер получил тяжелые травмы после падения с шестого этажа.
Хозяин выбросил пса из окна своей квартиры на глазах у прохожих. Люди отвезли собаку в клинику, где у нее диагностировали вывих тазобедренного сустава, разрывы мышц и серьезную травму лапы. Псу провели операцию, сейчас он находится на передержке.
Известно, что собаке до происшествия искали нового владельца. В начале апреля в группе «Городская общественная организация ЗООСИТИ» опубликовали объявление о том, что терьеру нужен новый дом, так как хозяин животного переезжает в Сочи.
Фото: Юлия Куркина / vk.com/zoocity_m
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