На Южном Урале пьяный мужчина выбросил собаку с шестого этажа

Фото: Юлия Куркина / vk.com/zoocity_m

В Магнитогорске стаффордширский терьер получил тяжелые травмы после падения с шестого этажа.

Хозяин выбросил пса из окна своей квартиры на глазах у прохожих. Люди отвезли собаку в клинику, где у нее диагностировали вывих тазобедренного сустава, разрывы мышц и серьезную травму лапы. Псу провели операцию, сейчас он находится на передержке.

Известно, что собаке до происшествия искали нового владельца. В начале апреля в группе «Городская общественная организация ЗООСИТИ» опубликовали объявление о том, что терьеру нужен новый дом, так как хозяин животного переезжает в Сочи.

Фото: Юлия Куркина / vk.com/zoocity_m

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