Челябинские горбольницы №14 и №16 ждет реорганизация

Фото с сайта cheladmin.ru

Лечебные учреждения №14 и №16 войдут в состав городской больницы №1.

Решение о реорганизации обсуждалось на публичных слушаниях, которые состоялись во вторник, 24 апреля. Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», в состав главной городской больницы войдут структурные подразделения горбольниц №14 и №16. Также сменится руководство медучреждений.

По словам главы управления здравоохранения Натальи Горловой, жители поселков Новосинеглазово и АМЗ продолжат получать медицинскую помощь на местах в полном объеме. Кроме того, они смогут пользоваться услугами узких специалистов в главной городской больнице. Процесс реорганизации займет около полугода.

Фото с сайта cheladmin.ru

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