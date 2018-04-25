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Челябинские горбольницы №14 и №16 ждет реорганизация
25.04.2018 г. 11:29
Фото с сайта cheladmin.ru
Лечебные учреждения №14 и №16 войдут в состав городской больницы №1.
Решение о реорганизации обсуждалось на публичных слушаниях, которые состоялись во вторник, 24 апреля. Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», в состав главной городской больницы войдут структурные подразделения горбольниц №14 и №16. Также сменится руководство медучреждений.
По словам главы управления здравоохранения Натальи Горловой, жители поселков Новосинеглазово и АМЗ продолжат получать медицинскую помощь на местах в полном объеме. Кроме того, они смогут пользоваться услугами узких специалистов в главной городской больнице. Процесс реорганизации займет около полугода.
Фото с сайта cheladmin.ru
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