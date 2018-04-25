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2 мая в центре Челябинска на полдня перекроют движение транспорта
25.04.2018 г. 11:25
Фото с сайта cheladmin.ru
Движение по проспекту Ленина и примыкающим улицам ограничат 2 мая в связи с проведением легкоатлетической эстафеты.
Как рассказали в пресс-службе управления спорта, маршрут эстафеты пройдет по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой. Движение автомобилей по главной улице города перекроют с 9:30 до 15:00. Общественный транспорт не будет ходить там с 11:00 до 13:45. Движение трамваев по улице Цвиллинга ограничивать не будут.
86-я легкоатлетическая эстафета состоится в Челябинске в следующую среду, 2 мая. Также в рамках спортивного праздника пройдут кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 10:30. Эстафета начнется в 11 часов.
Фото с сайта cheladmin.ru
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