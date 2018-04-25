Губернатор Челябинской области затянул с отчетом о доходах за 2017 год

Фото с сайта gubernator74.ru

Сведения о доходах Бориса Дубровского до сих пор не опубликованы.

В этом году о личных доходах уже отчитались депутаты Госдумы, губернаторы других регионов, включая уральские, и президент Владимир Путин. Как пояснил корреспонденту 31tv.ru пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, с большой вероятностью можно сказать, что сведения о доходах главы региона будут опубликованы до конца этой недели.

Борис Дубровский возглавляет Южный Урал с 2014 года. За три года (исключая 2017-й) его задекларированный доход составил более 500 млн рублей.

Так, в 2014 году Борис Дубровский заработал свыше 358 млн рублей. Как пояснил Дмитрий Федечкин, такая сумма сложилась из доходов от продажи доли участия в уставном капитале организации, дохода от ценных бумаг и вкладов в банках, дохода, полученного в порядке наследования, а также доходов, полученных по нынешнему и предыдущему местам работы. После этого губернатор начал стремительно «беднеть». Его задекларированные доходы уменьшились практически в пять раз. В 2015 году они составили 77,9 млн рублей. В 2016-м — 73,7 млн рублей. Это солидный доход даже по сравнению с президентом России. Согласно информации, обнародованной Центризбиркомом в начале этого года, за последние шесть лет Владимир Путин заработал 38,6 млн рублей.

В середине апреля о своих доходах за 2017 году отчитались депутаты. Второй год подряд самым богатым представителем Челябинской области в Госдуме стал Валерий Гартунг. За 2017 год его доходы составили около 39 млн рублей, что на 10 млн больше, чем годом ранее.

Фото с сайта gubernator74.ru

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