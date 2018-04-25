В Челябинске задержали телефонного хулигана, сообщившего о бомбе в ТРК «Горки»

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании ТРК «Горки»

Им оказался неоднократно судимый 44-летний житель Тракторозаводского района. В понедельник, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в здании ТРК «Горки» находится бомба. Сотрудники полиции и МЧС проверили комплекс, однако ничего подозрительного не обнаружили. Сам сообщивший о бомбе в это время был в здании, по записям с камер видеонаблюдения удалось установить его внешность. Мужчину опознал по ориентировке и задержал местный участковый.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. За заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве телефонному хулигану грозит штраф до 700 тыс. рублей или пять лет колонии, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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