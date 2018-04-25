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В Челябинске завели уголовное дело на живодера, который зверски убил собаку на берегу реки Миасс
25.04.2018 г. 10:04
Фото с сайта 74.мвд.рф
По требованию областной прокуратуры возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным.
Все произошло 9 апреля. Гулявшие на Университетской набережной подростки увидели мужчину, который разделывал убитую собаку. Живодер повесил пса на ливневой канализации и снял с него шкуру. Полиция задержала мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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