В Челябинске завели уголовное дело на живодера, который зверски убил собаку на берегу реки Миасс

Фото с сайта 74.мвд.рф

По требованию областной прокуратуры возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Все произошло 9 апреля. Гулявшие на Университетской набережной подростки увидели мужчину, который разделывал убитую собаку. Живодер повесил пса на ливневой канализации и снял с него шкуру. Полиция задержала мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 25.04.2018 г.»