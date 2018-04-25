На Южном Урале завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею среди юниоров

Фото: Анна Адианова

Во вторник, 24 апреля, в Челябинской области завершились матчи группового этапа юниорского первенства.

В Челябинске сборная России обыграла по буллитам команду Словакии со счетом 6:5, а финны одержали победу над чехами — 4:2. В Магнитогорске хоккеисты США разгромили белорусов со счетом 8:0, а шведы уступили канадцам — 2:3.

В четверг, 26 апреля, на аренах «Трактор» и «Металлург» пройдут матчи четвертьфинала. В Челябинске сборная России встретится с командой США, а финны сыграют с белорусами. В Магнитогорске состоятся матчи хоккеистов Канады, Чехии, Швеции и Словакии, а Швейцария и Франция поборются за право остаться в высшем дивизионе.

Финал чемпионата пройдет в воскресенье, 29 апреля, на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

Фото: Анна Адианова

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