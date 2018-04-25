- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Два южноуральских вуза не смогут набирать бюджетников по нескольким специальностям
25.04.2018 г. 08:44
ЮУрГУ и ЧГИК не получат средства из федерального бюджета на подготовку студентов по трем направлениям.
Такое решение приняла комиссия по проведению открытого конкурса по распределению контрольных цифр приема. Документ опубликован на сайте российского министерства образования и науки.
ЮУрГУ не получит в следующем учебном году финансирование на подготовку бакалавров и магистров по направлению «Управление в технических системах», а также магистров и аспирантов по специальности «Юриспруденция».
Кроме того, бюджетников в аспирантуру по направлению «Культурология» не сможет набрать челябинский институт культуры.
Учебным заведениям отказали в выделении финансирования из-за отсутствия госаккредитации по нескольким специальностям.
Фото с сайта www.susu.ru
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