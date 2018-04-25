На челябинских автозаправках под видом дизельного топлива продают печное

А в бензине обнаружили превышение концентрации серы. Что еще показал мониторинг, который провели экоактивисты? И совпадают ли результаты с итогами официальных проверок Росстандарта? О качестве бензина и его влиянии на экологию и состояние автомобилей говорим в среду, 25 апреля, на «Челябинском эхе» и 31 канале в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков и начальник лаборатории испытания нефтепродуктов Нина Скиндер.

Будут трансляции в Facebook и «ВКонтакте». Встречаемся в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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