Праздничные выходные в Челябинске будут дождливыми

Фото с сайта novosti33.ru

Синоптики обещают для Челябинска дожди почти на все дни с 29 апреля по 2 мая.

Пасмурная погода установится в ближайшее воскресенье. В течение нескольких дней она будет сменяться переменной облачностью. Синоптики обещают дожди на 29 и 30 апреля, а также на 2 мая. Таким образом, челябинцев ждет только один выходной без осадков - 1 мая.

Кроме того, на предстояшие выходные метеорологи прогнозируют сильный ветер – в воскресенье его порывы будут достигать 24 м/с. Температура воздуха в праздничные дни будет в районе +10 - +12 градусов. По данным Gismeteo, потепление до +16 ожидается лишь к четвергу, когда выходные уже закончатся.

Фото с сайта novosti33.ru

Все новости за 24.04.2018 г.»