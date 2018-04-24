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Праздничные выходные в Челябинске будут дождливыми
24.04.2018 г. 15:27
Фото с сайта novosti33.ru
Синоптики обещают для Челябинска дожди почти на все дни с 29 апреля по 2 мая.
Пасмурная погода установится в ближайшее воскресенье. В течение нескольких дней она будет сменяться переменной облачностью. Синоптики обещают дожди на 29 и 30 апреля, а также на 2 мая. Таким образом, челябинцев ждет только один выходной без осадков - 1 мая.
Кроме того, на предстояшие выходные метеорологи прогнозируют сильный ветер – в воскресенье его порывы будут достигать 24 м/с. Температура воздуха в праздничные дни будет в районе +10 - +12 градусов. По данным Gismeteo, потепление до +16 ожидается лишь к четвергу, когда выходные уже закончатся.
Фото с сайта novosti33.ru
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