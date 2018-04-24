Под Челябинском обнаружили крупное захоронение древних животных

Фото: Владимир Гирник / ok.ru

В Красноармейском районе ученые проведут раскопки древнего могильника и стоянки каменного века.

В 4-ех км западнее села Миасское, в районе археологического памятника «Миасское городище» краевед Владимир Гирник сделал интересную находку. В результате экспертизы, проведенной при участии челябинского спелеоархеолога Владимира Юрина и палеонтолога из Екатеринбурга Павла Косинцева, выяснилось, что это зуб мамонта. Краевед рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что неподалеку от места находки расположено массовое скопление костей исторических животных.

«Эти кости принадлежат таким историческим животным, как мамонт, шерстистый носорог, бизон первобытный, дикая лошадь. Через месяц мы будем там копать, это будет очень интересно. Там большое количество костей, возможно, там есть присутствие первобытного человека. Это действительно уникальное местонахождение», - прокомментировал Владимир Гирник

Работы на объекте планируется начать через три недели, поскольку сейчас земля еще сырая и ученые боятся повредить находки. Найденные экспонаты краеведы планируют передать в институт экологии животных и растений Уральского отделения РАН и в музей Красноармейского района. Также Владимир Гирник сказал, что часть находок он подарит местным школам.

Зуб мамонтенка

Кость мамонта

Фото: Владимир Гирник / ok.ru

Все новости за 24.04.2018 г.»