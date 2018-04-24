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Жители Челябинской области чаще всего умирают от болезней сердца и сосудов, онкологии и от внешних причин
24.04.2018 г. 14:27
Фото с сайта novved.ru
Челябинскстат проанализировал демографическую ситуацию на Южном Урале.
Исследование показало, что в январе-феврале 2018 года в регионе на свет появилось свыше 6 тыс. 200 детей, это почти на 5% меньше, чем годом ранее. Число умерших превысило число родившихся на 1362 человека.
«Высокой остается доля умерших от болезней системы кровообращения (45,6% от общего числа умерших), новообразований (18,2%) и внешних причин смерти (8,2%)», - говорится в сообщении Челябинскстата.
За январь-февраль 2018 года в Челябинской области зарегистрировали 2 тыс. 300 браков. А разводов было почти на сотню больше.
Фото с сайта novved.ru
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