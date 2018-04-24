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Евгений Тефтелев рассказал, куда повезут челябинский мусор после закрытия городской свалки
24.04.2018 г. 15:25
Челябинская городская свалка будет закрыта сразу после того, как работу по вывозу ТБО начнет региональный оператор.
Об этом рассказал глава города Евгений Тефтелев. Региональным оператором по работе с мусором станет ООО «Центр коммунального сервиса». Компания будет вывозить отходы на временную площадку возле Полетаево. А потом будет налажена транспортировка на полигон в районе поселка Чишма.
Планируется, что регоператор начнет работу в июне, тогда же свалка будет закрыта и стартует процесс ее рекультивации, пишет Znak.com. Евгений Тефтелев отметил, что МУП «Горэкоцентр», которое ранее занималось вывозом мусора и управляло городской свалкой, не закроют. В период рекультивации предприятие займется охраной территории существующего полигона.
Фото с сайта livekuban.ru
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