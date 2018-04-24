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В Магнитогорске не стали запускать трансляцию заседания депутатов из-за блокировки Telegram
24.04.2018 г. 13:46
Скриншот видео с сайта vk.com
Трансляция с заседания городского собрания депутатов Магнитогорска не состоялась из-за блокировки Telegram.
В Магнитогорске несколько лет идут трансляции с заседаний депутатов городского собрания. Однако апрельское совещание будет идти без выхода в телеграм-канал.
Как сообщает «Верстов.Инфо», причиной отмены сегодняшнего эфира стала борьба Роскомнадзора с популярным мессенджером Telegram. Судя по всему, надзорное ведомство заблокировало один из ip-адресов сервиса, через который идет трансляция заседаний.
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