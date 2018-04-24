В Магнитогорске не стали запускать трансляцию заседания депутатов из-за блокировки Telegram

Скриншот видео с сайта vk.com

Трансляция с заседания городского собрания депутатов Магнитогорска не состоялась из-за блокировки Telegram.

В Магнитогорске несколько лет идут трансляции с заседаний депутатов городского собрания. Однако апрельское совещание будет идти без выхода в телеграм-канал.

Как сообщает «Верстов.Инфо», причиной отмены сегодняшнего эфира стала борьба Роскомнадзора с популярным мессенджером Telegram. Судя по всему, надзорное ведомство заблокировало один из ip-адресов сервиса, через который идет трансляция заседаний.

Все новости за 24.04.2018 г.»