Челябинцам на Кировке бесплатно раздадут Георгиевские ленточки

Фото с сайта 55.fskn.gov.ru

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет на этой неделе в городах Челябинской области.

Представители движения «Волонтеры Победы» раздадут прохожим Георгиевские ленточки на улицах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Чебаркуля, Озерска и Каслей.

В столице Южного Урала мероприятие пройдет на Кировке в четверг, 26 апреля, с 14.00 до 15.00. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года. Ее символом является черно-оранжевая лента орденов Святого Георгия и Славы и медали «За победу над Германией».

Все новости за 24.04.2018 г.»