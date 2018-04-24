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Челябинцам на Кировке бесплатно раздадут Георгиевские ленточки
24.04.2018 г. 13:33
Фото с сайта 55.fskn.gov.ru
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» пройдет на этой неделе в городах Челябинской области.
Представители движения «Волонтеры Победы» раздадут прохожим Георгиевские ленточки на улицах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Чебаркуля, Озерска и Каслей.
В столице Южного Урала мероприятие пройдет на Кировке в четверг, 26 апреля, с 14.00 до 15.00. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» проходит с 2005 года. Ее символом является черно-оранжевая лента орденов Святого Георгия и Славы и медали «За победу над Германией».
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