- 61.4311р. - 0.6348
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Аналитики Челябинскстата заявили, что жители области стали больше зарабатывать
24.04.2018 г. 13:07
Челябинскстат проанализировал стоимость жизни в регионе в марте 2018 года.
Исследование показало, что потребительские цены на товары и услуги в среднем по области в марте 2018 года выросли по сравнению с декабрем 2017-го на 8%. Стоимость минимального набора продуктов составила 3682 рубля. Это почти на 3% больше, чем в декабре.
По предварительным данным, денежные доходы населения Челябинской области за январь - февраль составили 147 млрд 100 млн рублей, что на 2,5% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Также выяснилось, что южноуральцы стали меньше копить. Сбережения за январь - февраль 2018 года составили около 10 млрд рублей. Это на 45% ниже показателя 2017-го.
Среднедушевой денежный доход в январе – феврале составил чуть больше 21 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата – 33 тыс. рублей – на 11% выше, чем годом ранее, отметили в Челябинскстате.
Фото с сайта orelgrad.ru
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