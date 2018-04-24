В Челябинской области с 1 июля повысят тарифы на вывоз мусора

Фото с сайта karelnovosti.ru

Новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов начнет действовать на Южном Урале с 1 июля.

Повышение цен связано со сменой управляющей компании, которая будет отвечать за транспортировку ТКО. Организация «Центр коммунального сервиса» также займется несанкционированными свалками, порядком на мусорных площадках во дворах.

Каким будет новый тариф, пока неясно, его величину не называют. Согласно законодательству, стоимость вывоза мусора определит министерство тарифного регулирования Челябинской области.

Фото с сайта karelnovosti.ru

Все новости за 24.04.2018 г.»