Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
В челябинском зоопарке новорожденную ослицу назвали Сливкой
24.04.2018 г. 15:10
Скриншот видео с сайта vk.com
Имя Сливка победило в конкурсе, который проводили сотрудники зоопарка.
Об этом написали в сообществе «Челябинский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте». Прибавление в семействе осликов по имени Ириска и Славик произошло 13 апреля.
Сотрудники учреждения в сообществе «ВКонтакте» попросили горожан выбрать имя для питомца. Среди вариантов, помимо имени Сливка, были Ирислава, Зефирка, Пружинка, Шоколадка и Телеграм.
Видео: «Челябинский зоопарк» / vk.com
Новости на эту тему
- 18.04.2018 г. Новорожденному ослику в челябинском зоопарке предлагают дать имя Телеграм
- 10.04.2018 г. Медведица Маша в челябинском зоопарке вышла из спячки и пустилась в пляс
- 02.04.2018 г. В челябинском зоопарке проснулись медведи, енотовидные собаки и ежи
- 26.03.2018 г. В окрестностях Челябинска ожидают появление грачей
- 06.03.2018 г. Челябинский зоопарк ищет женщин, похожих на обезьян и тигриц