В челябинском зоопарке новорожденную ослицу назвали Сливкой

Скриншот видео с сайта vk.com

Имя Сливка победило в конкурсе, который проводили сотрудники зоопарка.

Об этом написали в сообществе «Челябинский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте». Прибавление в семействе осликов по имени Ириска и Славик произошло 13 апреля.

Сотрудники учреждения в сообществе «ВКонтакте» попросили горожан выбрать имя для питомца. Среди вариантов, помимо имени Сливка, были Ирислава, Зефирка, Пружинка, Шоколадка и Телеграм.

Видео: «Челябинский зоопарк» / vk.com

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