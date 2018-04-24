В центре Челябинска традиционный субботник пройдет под советские песни

Фото с сайта karelnovosti.ru

В четверг, 26 апреля, на Кировке состоится «ностальгический» субботник.

Ежегодная экологическая акция под девизом «Трудовой Челябинск, выходи на субботник!» начнется на Кировке возле Главпочтамта в 10:00. В ней примут участие студенческие отряды, представители общественных организаций и команда депутатов городской думы.

Участники субботника побелят деревья, уберут мусор и покрасят урны и скамейки. В этом году мероприятие приурочено к 100-летию Комсомола. Организаторы пообещали создать ностальгическую атмосферу советского субботника с агитационными плакатами и песнями ушедшей эпохи.

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