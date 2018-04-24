Челябинцы в ТРК и на вокзалах смогут узнать о своих долгах

Фото с сайта srb62.ru

В Челябинске судебные приставы устроят акцию «Узнай о своих долгах».

Она будет проходить в среду, 25 апреля, по всей России. Мобильные информационные пункты будут работать на площадках торговых центров, авто- и железнодорожных вокзалов, в местных администрациях, государственных структурах, в школах, больницах, на почте.

В Челябинске точки откроются в МФЦ на улице Труда, на автовокзалах в зданиях дворца спорта «Юность» и в ТК «Синегорье». Там можно будет получить данные о задолженности с 10.00 до 18.00. В МРЭО ГИБДД на улице Харлова пункт будет работать с 09.00 до 14.00 часов. В ТРК «Горки», «КУБа», ТРЦ «Фокус» с 16.00 до 20.00 часов.

Все новости за 24.04.2018 г.»