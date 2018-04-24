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Челябинцы в ТРК и на вокзалах смогут узнать о своих долгах
24.04.2018 г. 11:43
Фото с сайта srb62.ru
В Челябинске судебные приставы устроят акцию «Узнай о своих долгах».
Она будет проходить в среду, 25 апреля, по всей России. Мобильные информационные пункты будут работать на площадках торговых центров, авто- и железнодорожных вокзалов, в местных администрациях, государственных структурах, в школах, больницах, на почте.
В Челябинске точки откроются в МФЦ на улице Труда, на автовокзалах в зданиях дворца спорта «Юность» и в ТК «Синегорье». Там можно будет получить данные о задолженности с 10.00 до 18.00. В МРЭО ГИБДД на улице Харлова пункт будет работать с 09.00 до 14.00 часов. В ТРК «Горки», «КУБа», ТРЦ «Фокус» с 16.00 до 20.00 часов.
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