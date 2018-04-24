После реконструкции челябинский аэропорт по уровню станет таким же, как Шереметьево, Домодедово и Пулково

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Глобальная модернизация позволит челябинскому аэропорту получить III категорию международной авиационной организации ИКАО.

По словам председателя совета директоров компании «AEON Corporation» Романа Троценко, в рамках модернизации к зданию челябинского аэровокзала пристроят новые терминалы внутренних линий и международных рейсов. Также там оборудуют 38 новых стоянок для самолетов в дополнение к 28 существующим.

Пропускная способность составит 400 пассажиров в час и 2,5 млн пассажиров в год. В перспективе это позволит аэропорту получить III категорию международной авиационной организации ИКАО. Если это случится, то авиаузел сможет принимать воздушные суда любых типов в любых погодных условиях.

В России такую категорию имеют только три аэропорта – Шереметьево и Домодедово в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Глобальная реконструкция челябинского аэровокзала пройдет в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в столице Южного Урала в 2020 году.

Все новости за 24.04.2018 г.»