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С 1 мая челябинским садоводам предоставят скидку в 70% на проезд в электричках
24.04.2018 г. 11:29
Фото с сайта svrpk.ru
Пенсионеры-садоводы с 1 мая смогут купить абонементные билеты на пригородные поезда со скидкой 70%.
Как сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании, для приобретения льготного абонемента нужно будет предоставить в кассах паспорт, пенсионное удостоверение и справку из дачного кооператива.
Скидка будет действовать до 15 октября. Это не единственная мера поддержки садоводов. С 1 апреля на Южно-Уральской железной дороге введены дополнительные остановки для электричек на летний период, а с 21 апреля курсируют специальные «дачные поезда».
Фото с сайта svrpk.ru
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