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В центре Челябинска эвакуировали правительственное здание
24.04.2018 г. 11:23
Фото с сайта smolensk.glavny.tv
В здании на проспекте Ленина, 57, в котором находятся несколько региональных правительственных учреждений, проходят учения по эвакуации.
На месте работают несколько пожарных машин, частично перекрыт проспект Ленина. Людей эвакуируют из здания, в том числе с использованием пожарных лестниц. Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе управления МЧС по области, эвакуация была проведена в ходе плановых учений.
В административном здании на проспекте Ленина, 57 находятся министерства финансов, экономического развития, экологии, контрольно-счетная палата и управление делами губернатора и правительства Челябинской области.
Фото с сайта smolensk.glavny.tv
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