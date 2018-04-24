В центре Челябинска эвакуировали правительственное здание

Фото с сайта smolensk.glavny.tv

В здании на проспекте Ленина, 57, в котором находятся несколько региональных правительственных учреждений, проходят учения по эвакуации.

На месте работают несколько пожарных машин, частично перекрыт проспект Ленина. Людей эвакуируют из здания, в том числе с использованием пожарных лестниц. Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-службе управления МЧС по области, эвакуация была проведена в ходе плановых учений.

В административном здании на проспекте Ленина, 57 находятся министерства финансов, экономического развития, экологии, контрольно-счетная палата и управление делами губернатора и правительства Челябинской области.

Фото с сайта smolensk.glavny.tv

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