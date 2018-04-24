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В Кыштыме при пожаре в жилом доме едва не сгорели двое детей
24.04.2018 г. 10:13
Фото с сайта vk.com/o4evidec74
Более 20 человек эвакуировали пожарные из горящей пятиэтажки в Кыштыме.
Пожар в квартире на первом этаже жилого дома на улице Челюскинцев начался вечером в понедельник, 23 апреля. В квартире находились двое мальчиков трех и пяти лет без присмотра родителей. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 24 человека из соседних квартир. Детей из горящей квартиры вывели соседи.
Впоследствии спасенных детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом, пишет kyshtym24.ru. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются, по предварительным данным возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с электроприборами.
Фото: «Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым» / vk.com
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