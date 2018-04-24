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В Челябинской области количество пострадавших от укусов клещей выросло до 115 человек
24.04.2018 г. 09:53
Фото с сайта 40.mchs.gov.ru
По данным на 20 апреля, в больницы Южного Урала обратились 115 пострадавших от укусов клещей, в том числе 46 детей.
За аналогичный период 2017 года пострадало 24 человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время в регионе проводится противоклещевая обработка скверов, парков и кладбищ, продолжается массовая вакцинация населения.
Роспотребнадзор рекомендует южноуральцам при выезде за город пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду, а в случае обнаружения укуса клеща — обращаться в поликлинику.
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