В Челябинской области количество пострадавших от укусов клещей выросло до 115 человек

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По данным на 20 апреля, в больницы Южного Урала обратились 115 пострадавших от укусов клещей, в том числе 46 детей.

За аналогичный период 2017 года пострадало 24 человека, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В настоящее время в регионе проводится противоклещевая обработка скверов, парков и кладбищ, продолжается массовая вакцинация населения.

Роспотребнадзор рекомендует южноуральцам при выезде за город пользоваться репеллентами и носить закрытую одежду, а в случае обнаружения укуса клеща — обращаться в поликлинику.

Все новости за 24.04.2018 г.»