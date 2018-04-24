Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
На Южном Урале снегопад затруднил движение по трассе М5
24.04.2018 г. 09:01
Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области в горах прошел сильный снегопад.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, движение было затруднено утром во вторник, 24 апреля, в районе перевала Уреньга. Экипажи ДПС оказали помощь дорожным службам в сопровождении снегоуборочной техники.
Как заявили в ГИБДД, в настоящий момент движение стабилизировалось. Однако автомобилисты в соцсетях предупреждают о гололедице и советуют быть осторожными на участке трассы от Златоуста до Миасса.
Фото: «Управление ГИБДД по Челябинской области» / vk.com
Новости на эту тему
- 12.04.2018 г. Из-за сильного снегопада на трассе М5 от границы с Башкирией до Миасса затруднено движение
- 03.04.2018 г. Дорожники подготовили 40 тонн щебня на случай потопа на трассе М5
- 02.04.2018 г. В Челябинской области планируют построить дорогу-дублер трассы М5
- 27.03.2018 г. Два участка трассы М5 на Южном Урале расширят до четырех полос
- 22.03.2018 г. Из-за утреннего снегопада Челябинск встал в 7-балльных пробках