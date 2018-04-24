На Южном Урале снегопад затруднил движение по трассе М5

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в горах прошел сильный снегопад.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, движение было затруднено утром во вторник, 24 апреля, в районе перевала Уреньга. Экипажи ДПС оказали помощь дорожным службам в сопровождении снегоуборочной техники.

Как заявили в ГИБДД, в настоящий момент движение стабилизировалось. Однако автомобилисты в соцсетях предупреждают о гололедице и советуют быть осторожными на участке трассы от Златоуста до Миасса.

Фото: «Управление ГИБДД по Челябинской области» / vk.com

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