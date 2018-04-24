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На Южном Урале сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
24.04.2018 г. 08:27
Фото с сайта dvinatoday.ru
В больницах и школах Челябинской области в связи с высоким уровнем заболеваемости продолжает действовать режим карантина.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на данный момент больше всего болеют гриппом и ОРВИ в Миассе, Копейске, Южноуральске и Катав-Ивановске. Все чаще гриппом болеют школьники 7-14 лет.
В 19 классах девяти школ области отменены занятия. Карантинные мероприятия продолжаются в больницах. В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области призвали южноуральцев соблюдать меры профилактики вирусных инфекций и в случае болезни не заниматься самолечением и обратиться к врачу.
Фото с сайта dvinatoday.ru
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