В Челябинске из-за плохой погоды перенесли субботники

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Плохая погода послужила препятствием уборки города от грязи.

Как рассказал глава города Евгений Тефтелев, навести порядок помешали дожди. Он пообещал, что массовые субботники пройдут до конца этой недели.

Также мэр обратил внимание управляющих компаний на необходимость своевременной уборки мешков с мусором и призвал жителей сообщать на прямую линию в случае, если где-то мешки долго не убирают. Самый масштабный городской субботник планируется провести в эти выходные, перед майскими праздниками.

Все новости за 23.04.2018 г.»