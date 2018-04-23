Челябинскую фирму уличили в подделке сыра известной марки

Фото с сайта thejizn.com

УФАС выявило на полках магазинов Челябинска контрафактный сыр.

В антимонопольной службе установили, что группа компаний «АЛЕКСИКО» поставляла в 2017 году в магазины «Молния» и SPAR сыр «Тильзитер», этикетка которого копировала сыр «Можга». Владелец бренда, компания «Можгасыр», обратился в УФАС с заявлением о незаконном использовании товарного знака, а региональное управление Россельхознадзора установило, что контрафактный сыр не соответствовал требованиям безопасности.

Антимонопольщики сейчас готовятся возбудить дело об административном правонарушении. Компании грозит «оборотный» штраф, который рассчитывается от суммы выручки и составит не менее 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления ФАС по Челябинской области.

Фото с сайта thejizn.com

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