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Челябинскую фирму уличили в подделке сыра известной марки
23.04.2018 г. 15:23
УФАС выявило на полках магазинов Челябинска контрафактный сыр.
В антимонопольной службе установили, что группа компаний «АЛЕКСИКО» поставляла в 2017 году в магазины «Молния» и SPAR сыр «Тильзитер», этикетка которого копировала сыр «Можга». Владелец бренда, компания «Можгасыр», обратился в УФАС с заявлением о незаконном использовании товарного знака, а региональное управление Россельхознадзора установило, что контрафактный сыр не соответствовал требованиям безопасности.
Антимонопольщики сейчас готовятся возбудить дело об административном правонарушении. Компании грозит «оборотный» штраф, который рассчитывается от суммы выручки и составит не менее 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе управления ФАС по Челябинской области.
Фото с сайта thejizn.com
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