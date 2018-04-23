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11 предприятий Челябинской области примут участие в промышленной выставке «EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN–2018»
23.04.2018 г. 14:59
Фото с сайта: kabar.kg
В Ташкенте состоится первая международная выставка «EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN–2018».
В ней будут участвовать делегации России и Узбекистана и представители деловых кругов. Южный Урал представят 11 промышленных предприятий, которые заинтересованы в развитии экспорта своей продукции в среднеазиатский регион.
Целью форума является расширение сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей двух стран. Международная промышленная выставка «EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN–2018» пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля.
Фото с сайта: kabar.kg
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