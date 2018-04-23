11 предприятий Челябинской области примут участие в промышленной выставке «EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN–2018»

Фото с сайта: kabar.kg

В Ташкенте состоится первая международная выставка «EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN–2018».

В ней будут участвовать делегации России и Узбекистана и представители деловых кругов. Южный Урал представят 11 промышленных предприятий, которые заинтересованы в развитии экспорта своей продукции в среднеазиатский регион.

Целью форума является расширение сотрудничества и укрепление торгово-экономических связей двух стран. Международная промышленная выставка «EXPO–RUSSIA UZBEKISTAN–2018» пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля.

Фото с сайта: kabar.kg

Все новости за 23.04.2018 г.»