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В Челябинске под стражу заключили педофила, который домогался до ребенка в бассейне
23.04.2018 г. 14:39
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области будут судить мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком в бассейне.
Все произошло 9 апреля в водном комплексе на улице Российской. 54-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. Обвиняемого заключили под стражу. Идет сбор доказательств, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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