В Челябинске под стражу заключили педофила, который домогался до ребенка в бассейне

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области будут судить мужчину, который надругался над 9-летним мальчиком в бассейне.

Все произошло 9 апреля в водном комплексе на улице Российской. 54-летний мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. Обвиняемого заключили под стражу. Идет сбор доказательств, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 23.04.2018 г.»