Резидент шоу Comedy Club Руслан Белый рассказал, что боится подхватить в Челябинске рак

Фото с сайта vokrug.tv

Скандально известный стендап-комик выступил в Челябинске со своей программой «Комик в городе».

Юморист упомянул «суровый» характер жителей города, челябинский метеорит и поделился впечатлениями об экологии. Он рассказал, что ему предстоит пробыть в Челябинске два дня и он боится подхватить рак. Также, по мнению Руслана Белого, на гербе области должна быть изображена супермодель Ирина Шейк, которая родилась в Еманжелинске.

Резидент Comedy Club Руслан Белый представляет в разных городах России свое стендап-шоу «Комик в городе», где высмеивает обычаи и традиции местных жителей. Ранее комик был в Уфе, где его фраза о том, что Салават Юлаев был бандитом, вызвала скандал. Извинений от Руслана Белого потребовал знаменитый челябинский стронгмен башкирского происхождения Эльбрус Нигматуллин.

Фото с сайта vokrug.tv

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