На челябинских АЗС продают печное топливо под видом дизельного

Фото с сайта sevastopolnews.info

В Челябинске провели независимый мониторинг топлива на городских автозаправках.

В результате исследования проб, взятых с разных АЗС, выяснилось, что 60% горючего не соответствуют нормам, а 30% вообще не пригодно к использованию. Некачественный бензин и дизельное топливо содержат большое количество вредных примесей, в том числе повышенную концентрацию серы, которая в некоторых образцах превышает норму в 700 раз.

Экологи отметили вопиющий случай продажи печного топлива с содержанием серы свыше 1000 мг/кг под видом дизельного. Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» руководитель экологического фонда «Моя Планета» Виталий Безруков, некачественное топливо – это большая проблема не только для экологии, но и для автолюбителей.

«Мы брали аналитику за последние три года, мы смотрели, что из 100% обращений в лабораторию, где автолюбители просили проверить топливо, 50% поломок автомобилей как раз связано с некачественным топливом, в том числе с дизельным», - рассказал Виталий Безруков.

Общественники выступили с инициативой создать в регионе лабораторию, которая начнет мониторинг качества топлива, а на федеральном уровне они потребовали восстановить нефтяную госинспекцию, которую закрыли в 2004 году. Также активисты приступили к разработке сервиса, где автолюбители смогут оставлять комментарии по поводу качества топлива и уровня обслуживания на АЗС.

Фото с сайта sevastopolnews.info

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