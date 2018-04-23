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В Челябинской области дальнобойщика не выпустили за границу из-за давнего долга по алиментам
23.04.2018 г. 14:21
Судебные приставы вынудили задержанного на границе дальнобойщика вернуться домой и погасить задолженность.
Неуплату алиментов жителем Сосновского района приставы зафиксировали еще в 2010 году. Долг в размере 140 тыс. рублей мужчина оплачивать отказался, поскольку его дочь к тому времени уже достигла совершеннолетия. К судебным приставам обратилась дочь должника, которая сообщила, что ее отец неофициально работает дальнобойщиком и выполняет рейсы в сопредельные республики.
В конце концов, сам неплательщик позвонил приставам и сообщил, что его машину задержали на границе. Мужчине рекомендовали вернуться домой и обратиться в отдел судебных исполнителей Сосновского района. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина оплатил перерасчитанный долг в размере 97 тыс. рублей и получил постановление о снятии ограничения на выезд за рубеж.
Фото с сайта IrCity.ru
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