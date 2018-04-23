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В Челябинской области в столкновении маршрутки и грузовика пострадали три человека
23.04.2018 г. 13:43
Фото с сайта vk.com
В Пластовском районе два пассажира и водитель микроавтобуса пострадали в ДТП с фурой.
Авария произошла на 92-м километре дороги Южноуральск-Магнитогорск в воскресенье, 22 апреля, в 17:45. Водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате ДТП водителя и 32-летнего пассажира маршрутки госпитализировали. Еще одному пассажиру микроавтобуса назначили амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.
Фото: «Управление ГИБДД по Челябинской области» / vk.com
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