Челябинских перевозчиков заставят работать на нерентабельных маршрутах

Фото с сайта primorye24.ru

Поправки в закон, которые вступят в силу в июле 2018 года, обяжут челябинских перевозчиков работать согласно требованиям местных властей.

Об этом в эфире «Челябинского эха» сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов. Поправки предполагают оборудование всех транспортных средств системой ГЛОНАСС и тахографами. Кроме того, всех перевозчиков обяжут работать согласно требованиям администрации. Сейчас их не могут заставить обслуживать нерентабельные маршруты, отметил Роман Болотов.

«Перевозчики все знают свои права, соответственно, заставить их организовать маршрут в тот или иной микрорайон, который менее рентабелен, очень сложно, они не хотят это делать. Когда управление транспорта начало формировать лоты, что вот вам один рентабельный маршрут, один нерентабельный, они знают все свои права, обращаются в антимонопольный орган. Сейчас 220-ФЗ услышан, поправки приняты. Я теперь имею право формировать лоты, и перевозчик обязан теперь там работать», — прокомментировал Роман Болотов.

Администрация Челябинска также рассматривает вариант создания выделенных полос под общественный транспорт. В сентябре 2018 года мэрия получит интерактивную схему, разработкой которой занимается петербургский институт. С помощью модели местные власти смогут просчитывать последствия конкретных действий по корректировке движения транспорта в городе, заявил глава общественного совета при администрации Вячеслав Цапов

«Мы очень хотим отразить и посмотреть, как изменится схема движения транспорта в городе, если мы сделаем на определенных улицах выделенные линии под общественный транспорт. Институт, который занимается этим заказом, формирует интерактивную карту. На этой модели можно будет увидеть, если мы заузим какую-либо улицу, отберем полосу под общественный транспорт, где-то сделаем парковку, как отразится это на схеме движения: где будут пробки, где — нет», — рассказал Вячеслав Цапов.

Фото с сайта primorye24.ru

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