- 61.4311р. - 0.6348
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Работодатели в Челябинской области предлагают претендентам на должности в среднем 33 тыс. рублей в месяц
23.04.2018 г. 12:01
Аналитики портала HeadHunter провели исследование регионального рынка труда и выявили основные тенденции.
Больше всего компании Южного Урала с начала 2018 года нуждаются в специалистах по продажам. Предложения для них занимают более трети в базе HeadHunter. На вакансии в категориях «Производство» и «Рабочий персонал» приходится соответственно по 14% и 11% от общего числа предложений. Средний рост количества соискателей с начала года составил 11%.
Активнее всего южноуральцы ищут работу в категориях «Начало карьеры», «Рабочий персонал» и «Государственная служба». Средний размер предлагаемой заработной платы, судя по объявлениям на портале HeadHunter, в Челябинске и области сейчас составляет 33 тыс. рублей.
Фото с сайта sravni.ru
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