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В Челябинске эвакуировали ТРК «Горки»
23.04.2018 г. 11:51
Фото с сайта anapa.life
В понедельник, 23 апреля, в Тракторозаводском районе эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Горки» .
Как сообщили корреспонденту «Челябинского Эха» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в районе 11:30 в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном предмете. Посетители и сотрудники комплекса были эвакуированы, здание проверили сотрудники полиции и МЧС. В ходе проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время все оперативные мероприятия в здании завершены, торговый комплекс вновь открыт для посетителей.
Фото с сайта anapa.life
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