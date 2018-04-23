В Челябинске эвакуировали ТРК «Горки»

Фото с сайта anapa.life

В понедельник, 23 апреля, в Тракторозаводском районе эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Горки» .

Как сообщили корреспонденту «Челябинского Эха» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в районе 11:30 в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном предмете. Посетители и сотрудники комплекса были эвакуированы, здание проверили сотрудники полиции и МЧС. В ходе проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящее время все оперативные мероприятия в здании завершены, торговый комплекс вновь открыт для посетителей.

Фото с сайта anapa.life

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