Челябинск
- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске ночью в окно квартиры кинули емкость с зажигательной смесью
23.04.2018 г. 11:31
Фото с сайта myslo.ru
Ночью в понедельник, 23 апреля, неизвестный забросил емкость с зажигательной смесью в окно одной из квартир на первом этаже жилого дома в Центральном районе.
В результате возник пожар, который потушили сами жильцы квартиры. Двое детей в возрасте 7 и 10 лет получили ожоги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Поджигателя объявили в розыск.
Фото с сайта myslo.ru
Новости на эту тему
- 02.03.2018 г. До главы СК дошла жалоба южноуральца, дочери которого стали жертвами судьи-педофила
- 11.02.2018 г. В Челябинской области задержали браконьера, который застрелил сотрудника госохотнадзора
- 02.02.2018 г. В Челябинске мужчина после ссоры с продавцом попытался поджечь его киоск
- 25.01.2018 г. В Челябинской области ребенок случайно поджег свою мать
- 27.11.2017 г. За расчленение тела матери челябинца приговорили к обязательным работам