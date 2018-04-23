В Челябинске ночью в окно квартиры кинули емкость с зажигательной смесью

Фото с сайта myslo.ru

Ночью в понедельник, 23 апреля, неизвестный забросил емкость с зажигательной смесью в окно одной из квартир на первом этаже жилого дома в Центральном районе.

В результате возник пожар, который потушили сами жильцы квартиры. Двое детей в возрасте 7 и 10 лет получили ожоги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Поджигателя объявили в розыск.

Фото с сайта myslo.ru

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