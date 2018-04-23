В Челябинске опубликовали афишу мероприятий на День Победы

Фото с сайта cheladmin.ru

Обнародован список мероприятий в честь празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы начнется в 10:00 с возложения венков к Вечному огню на аллее Славы. Затем с 12:00 на площади Революции будет проходить парад с участием войск Челябинского гарнизона, сотрудников полиции и Росгвардии, членов ветеранских организаций, воспитанников кадетских корпусов и слушателей факультета военного обучения ЮУрГУ. В парадном строю проследуют 46 единиц военной техники.

В 15:00 от площади перед ЮУрГУ начнется шествие участников акции всероссийского движения «Бессмертный полк». Колонна будет двигаться по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга. Днем во всех районах в парках и скверах пройдут праздничные мероприятия. Завершится День Победы в Челябинске праздничным салютом, который начнется на набережной реки Миасс в 22:00. Власти обещают, что длиться фейерверк будет 10 минут.

Фото с сайта cheladmin.ru

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