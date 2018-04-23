1 и 2 мая в центре Челябинска перекроют движение транспорта

Фото с сайта smolnarod.ru

Для проведения первомайской демонстрации перекроют проспект Ленина и улицы Тимирязева и Воровского.

Глава города Евгений Тефтелев рассказал, что колонны демонстрантов от областной федерации профсоюзов пройдут от Театральной площади до площади Революции по улицам Тимирязева и Воровского, а сторонники партии «Единая Россия» будут двигаться в сторону площади по Кировке. Шествие, в котором примут участие до 20 тыс. человек, завершится народным гулянием в городском саду имени А.С. Пушкина. Начнутся праздничные мероприятия в 09:00.

На следующий день, 2 мая, с утра движение по проспекту Ленина также будет перекрыто в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, которая стартует на площади Революции в 11:00. Также в рамках спортивного праздника в центре города пройдут кольцевая велогонка и забег на лыжероллерах.

Фото с сайта smolnarod.ru

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