Аналитики выяснили, где жители Челябинска мечтают иметь дачу

Фото с сайта sv-rus.ru

Исследование рынка дачных домов в Челябинской области провели специалисты портала N1.ru.

По их данным, больше всего дач находится в продаже в городской черте Челябинска и в Сосновском районе. В Кременкуле объявления о продаже летних домов являются наиболее популярными – они в среднем имеют на 30% просмотров больше, чем предложения о продаже участков в других местах.

Средняя стоимость дачного дома в Кременкуле составляет 1 млн 150 тыс. рублей. В среднем же, по данным проведенного исследования рынка, в Челябинской области цена дачи составляет 840 тыс. рублей. Самые дорогие дачи находятся в Аргаяшском районе. Там они в среднем стоят 1 млн 300 тыс. рублей.

Фото с сайта sv-rus.ru

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