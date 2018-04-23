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Аналитики выяснили, где жители Челябинска мечтают иметь дачу
23.04.2018 г. 09:31
Фото с сайта sv-rus.ru
Исследование рынка дачных домов в Челябинской области провели специалисты портала N1.ru.
По их данным, больше всего дач находится в продаже в городской черте Челябинска и в Сосновском районе. В Кременкуле объявления о продаже летних домов являются наиболее популярными – они в среднем имеют на 30% просмотров больше, чем предложения о продаже участков в других местах.
Средняя стоимость дачного дома в Кременкуле составляет 1 млн 150 тыс. рублей. В среднем же, по данным проведенного исследования рынка, в Челябинской области цена дачи составляет 840 тыс. рублей. Самые дорогие дачи находятся в Аргаяшском районе. Там они в среднем стоят 1 млн 300 тыс. рублей.
Фото с сайта sv-rus.ru
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