Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области переедут в здание чаеразвесочной фабрики

Фото: yuvlatyshev /arhistrazh.livejournal.com

Здание чаеразвесочной фабрики в Челябинске отреставрируют к саммитам ШОС и БРИКС.

После реставрации и достройки историческое здание на улице Елькина передадут полиции. Как сообщает 74.ru со ссылкой на председателя областного госкомитета охраны объектов культурного наследия Александра Баландина, там разместится полицейский Главк региона.

Чаеразвесочная фабрика на улице Елькина была построена в 1904 году. После революции 1917 года там находилось фармацевтическое предприятие, которое работало до середины 2000-х годов. К 2009-му большая часть здания оказалась разрушена, уцелел только фасад. Работы по реконструкции планируется завершить к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Фото: yuvlatyshev /arhistrazh.livejournal.com

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