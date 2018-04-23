Радиостанция «Челябинское эхо» заняла первое место на федеральном этапе фестиваля «Вместе медиа» в Москве

На фестивале «Вместе медиа» лучшим в России признали пост «Челябинского эха» в соцсетях и мессенджерах «Дегустация дорожных реагентов в прямом эфире».



Публикация была сделана после выхода в эфир программы «Разбор полетов» в январе 2018 года. Темой была обработка дорог Челябинска против гололедицы. Гости – представители компании-подрядчика «Южуралмост» — принесли в студию образцы противогололедных реагентов. Среди них были два вида соли, которыми обрабатывают проезжую часть в городе. Ведущая узнала, что в основе этих составов обычная пищевая соль, и попробовала ее во время эфира.

Сначала данную публикацию эксперты признали лучшей на уральском этапе фестиваля «Вместе медиа», который состоялся в Екатеринбурге в начале марта. С 19 по 22 апреля в Москве прошел финал. В нем принимали участие порядка сотни редакций со всей страны. В номинации «Пост в соцсетях и мессенджерах» в финале было представлено около десятка работ. И здесь публикацию с дегустацией соли признали лучшей.



В фестивале «Вместе медиа» радиостанция «Челябинское эхо» участвовала впервые и сразу достигла наилучшего результата.



Фото: группа фестиваля «Вместе медиа» / vk.com

Все новости за 23.04.2018 г.»