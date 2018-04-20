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В Челябинске простились с Ольгой Давиденко
20.04.2018 г. 16:30
В пятницу, 20 апреля, в городе состоялось прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко.
Панихида прошла в фойе кинотеатра им. Пушкина. К гробу Ольги Давиденко выстроилась огромная очередь. На церемонию прощания пришли сотни людей. Среди них — политики, журналисты, бизнесмены, общественники. Ольгу Давиденко похоронили на Митрофановском кладбище.
Она скончалась 12 апреля в израильской клинике, где проходила лечение от онкологического заболевания. Ольга Давиденко родилась в 1967 году в Барнауле, а в 1988 году переехала в Челябинск. Работала на «Канал-ТВ», «Восточном экспрессе» и в пресс-службе регионального управления МВД.
Летом 2015 года возглавила Союз журналистов Челябинской области. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет бывший замглавного редактора газеты «Челябинский рабочий» Татьяна Строганова.
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