В Челябинске простились с Ольгой Давиденко

20.04.2018 г. 16:30

В Челябинске простились с Ольгой Давиденко
Фото: Людмила Ковалева / www.ruj.ru

В пятницу, 20 апреля, в городе состоялось прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко.

Панихида прошла в фойе кинотеатра им. Пушкина. К гробу Ольги Давиденко выстроилась огромная очередь. На церемонию прощания пришли сотни людей. Среди них — политики, журналисты, бизнесмены, общественники. Ольгу Давиденко похоронили на Митрофановском кладбище.

Она скончалась 12 апреля в израильской клинике, где проходила лечение от онкологического заболевания. Ольга Давиденко родилась в 1967 году в Барнауле, а в 1988 году переехала в Челябинск. Работала на «Канал-ТВ», «Восточном экспрессе» и в пресс-службе регионального управления МВД.

Летом 2015 года возглавила Союз журналистов Челябинской области. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет бывший замглавного редактора газеты «Челябинский рабочий» Татьяна Строганова.

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