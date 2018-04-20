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В Челябинской городской больнице извинились за мешки для трупов, которые лежали на газоне
20.04.2018 г. 15:43
В администрации Челябинска принесли извинения от лица первой городской больницы, чьи сотрудники шокировали прохожих, использовав на субботнике мешки для упаковки и транспортировки тел.
Несколько длинных черных пакетов с молнией во всю длину и неизвестным содержимым горожане обнаружили утром в пятницу, проходя мимо больницы. Фотографии попали в социальные сети и вызвали бурную реакцию пользователей.
Позже выяснилось, что накануне во время субботника сотрудники медучреждения собрали в мешки для трупов прошлогоднюю листву и мусор. Комментируя инцидент, в мэрии осторожно заметили, что форма и размеры мусорных мешков никак не регламентированы. При этом энергию, с которой в соцсетях обсуждают эту историю, стоило бы направить на весеннюю уборку.
Фото: vk.com/region_chelyaba
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