В Челябинской области троих школьников подозревают в распространении наркотиков

Фото с сайта sledcom.ru

В Магнитогорске трех подростков подозревают в распространении наркотиков.

Уголовное дело возбуждено и расследуется в управлении Следственного комитета по региону. Там сообщили, что одного из подозреваемых задержали с упаковкой наркотика в начале апреля прямо в одной из школ Магнитогорска. Позже оперативники взяли двух его подельников.

Фигуранты расследования делали так называемые «закладки» на территории Ленинского и Правобережного районов Магнитки. Всего у задержанных, возраст которых 16-17 лет, изъято более 9 граммов синтетического наркотика. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Кроме того, устанавливаются обстоятельства, которые способствовали совершению расследуемого преступления. Так что для профилактики подобных незаконных действий будет внесено соответствующее представление, отметили в следственном комитете.

Фото с сайта sledcom.ru

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