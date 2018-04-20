- 61.4311р. - 0.6348
- 75.7507р. - 1.0062
В Челябинской области троих школьников подозревают в распространении наркотиков
20.04.2018 г. 15:35
В Магнитогорске трех подростков подозревают в распространении наркотиков.
Уголовное дело возбуждено и расследуется в управлении Следственного комитета по региону. Там сообщили, что одного из подозреваемых задержали с упаковкой наркотика в начале апреля прямо в одной из школ Магнитогорска. Позже оперативники взяли двух его подельников.
Фигуранты расследования делали так называемые «закладки» на территории Ленинского и Правобережного районов Магнитки. Всего у задержанных, возраст которых 16-17 лет, изъято более 9 граммов синтетического наркотика. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Кроме того, устанавливаются обстоятельства, которые способствовали совершению расследуемого преступления. Так что для профилактики подобных незаконных действий будет внесено соответствующее представление, отметили в следственном комитете.
Фото с сайта sledcom.ru
- 23.03.2018 г. В Челябинске при закладке наркотиков задержали двух школьников
- 01.03.2018 г. Челябинец семь лет проведет в колонии за хранение более 18,5 кг марихуаны
- 20.02.2018 г. В частном доме в Челябинске полиция нашла 18 кг наркотиков
- 16.02.2018 г. Молодую челябинку за руководство бандой наркоторговцев отправили в колонию на восемь лет
- 14.02.2018 г. В Челябинской области увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений